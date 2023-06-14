Зази Битц заявила, что «Джокер 2» удивит зрителей

Я думаю, люди будут удивлены. Я не думаю, что это будет то, чего они ожидают, — это не обычный мюзикл. Мы все как бы используем музыку и танцы в нашей жизни изо дня в день, чтобы выразить эмоции. Мне кажется, музыкальный аспект в фильме будет очень хорош.