Стали известны подробности вырезанных сцен «Любовь и голуби»

«Сцена в баре на курорте тоже была заметно сокращена. Там было смешно, когда Василий поворачивается и видит тетю Шуру и дядю Митю, которые тоже сосут коктейль из трубочки. Он в недоумении поворачивает голову и видит в баре всю свою семью. А потом в квартире у героини Гурченко из-под стола на нитке поднимался голубь и бил меня по щекам, а я плакал вместе с воющим щенком», — поделился актер.