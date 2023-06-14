Стали известны подробности вырезанных сцен «Любовь и голуби»

Стали известны подробности вырезанных сцен комедии «Любовь и голуби»
Актер киноленты рассказал, как цензурировали картину в СССР.
Кинокомедия «Любовь и голуби» вышла на экраны советского телевидения в 1985 году. Известно, что ее посмотрели более 44 миллионов зрителей, а многие и до сих пор любят и пересматривают эту картину. Однако не многие знают, что режиссер планировал снять 2 серии этой комедии.
Актер, сыгравший «ходока» Василия Кузякина — Александр Михайлов поделился с порталом «Дни.ру» подробностями о снятых, но не увидевших свет сценах всеми любимого кино.
Так, самого режиссера картины так и не допустили к монтажу, а редакторы «Госкино» вырезали несколько сцен из фильма, посчитав их аморальными и порочащими честь советского человека.
«Все помнят, например, что мой герой мечтал попасть в бар, а когда оказался на курорте, то пошел туда и стал по соломинке пить коктейль из бокала и курить дамскую сигарету. А в начале картины, в вырезанной сцене, он увидел у дочери журнал, на обложке которого была похожая сцена. Вот и стал мечтать», — рассказал Михайлов.
Еще одна из сцен, которую так и не увидели зрители: Василий видит пастуха, бегущего впереди стада. На вопрос, куда тот так летит, пастух отвечает: «Пиво привезли, нужно быстро бежать, пока не раскупили».
«Сцена в баре на курорте тоже была заметно сокращена. Там было смешно, когда Василий поворачивается и видит тетю Шуру и дядю Митю, которые тоже сосут коктейль из трубочки. Он в недоумении поворачивает голову и видит в баре всю свою семью. А потом в квартире у героини Гурченко из-под стола на нитке поднимался голубь и бил меня по щекам, а я плакал вместе с воющим щенком», — поделился актер.