Студия Disney перенесла премьеры своих потенциальных хитов

Компания Disney неожиданно объявила о смене дат у сразу нескольких ожидаемых премьер.

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Порадоваться смогут только фанаты "Дэдпула" - третий фильм о юморном супергерое выйдет не в ноябре 2024 года, как планировалось, а 3 мая.

"Капитан Америка: О дивный новый мир" выйдет 26 июля 2024-го (вместо мая), "Громовержцы" - 20 декабря 2024-го (вместо июля), "Блэйд" - 14 февраля 2025-го (вместо сентября 2024-го), "Фантастическая четвёрка" - 2 мая 2025-го (вместо февраля), "Мстители: Династия Канга" - 1 мая 2026-го (вместо мая 2025-го), "Мстители: Секретные войны" - 7 мая 2027-го (вместо мая 2026-го).

Также сдвинулись сроки выхода трёх продолжений "Аватара": третий фильм франшизы выйдет в декабре 2025-го (вместо декабря 2024-го), четвёртый - в декабре 2029-го (вместо декабря 2026-го), пятый - в декабре 2031-го (вместо декабря 2028-го).