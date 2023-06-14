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Продюсер «Аватара» высказался о переносе новых фильмов

Продюсер фильмов «Аватар» Джон Ландау отреагировал на решение Disney перенести дату выхода новых фильмов франшизы на год. Об этом он написал в своем Twitter.

Продюсер «Аватара» высказался о переносе новых фильмов
© Lenta.ru

Ландау отметил, что каждый фильм кинофраншизы является «захватывающей, но титанической работой».

«Она требует времени, чтобы достичь того уровня качества, к которому мы, кинематографисты, стремимся и которого ждут зрители. Команда усердно работает и не может дождаться, когда зрители вернутся на Пандору в декабре 2025 года», — сказал он.

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