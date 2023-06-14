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На ПМЭФ Чебурашке посвятили отдельный стенд

Организатором инсталляции является «Союзмультфильм». Чебурашка стал главным героем отдельного стенда на Петербургском международном экономическом форуме - сообщает Мойка78. Первостепенной целью такого решения была идея привлечь новых партнеров к сотрудничеству и коллаборации. «Чебурашка» стал популярен на больших экранах как отечественных, так и зарубежных кинотеатров. А фильм был допущен к прокату даже в недружественных странах. Фото: Мойка78 Ранее стало известно, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2023.

На ПМЭФ Чебурашке посвятили отдельный стенд
© Ivyborg.ru
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