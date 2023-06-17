Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" – это культовая комедия, которая была снята в 1973 году режиссером Леонидом Гайдаем.

Этот фильм стал настоящим шедевром советского кинематографа и до сих пор остается любимым многим зрителям.

Однако, как рассказал блогер @Demidov, не все кадры, которые были сняты для этого фильма, попали в финальную версию картины. Причиной этому стала цензура, которая действовала в СССР в те времена.

В общей сложности из финальной версии фильма вырезали около десяти минут, но позже вырезанные сцены вышли в отдельном короткометражном фильме под названием "Черные перчатки".

Подробнее о том, какие сцены должны были войти в фильм "Иван Васильевич меняет профессию", смотрите в видео.