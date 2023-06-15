Создатели «Джона Уика» ещё не представляют, о чём будет пятая часть

«Джон Уик 4» был достаточно тепло воспринят критиками и аудиторией, что это своего рода органичный и естественный следующий шаг к созданию «Джона Уика 5». Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что он находится в разработке, но прямо сейчас история ещё не готова. Сюжета тоже пока нет. Мы ещё не определились с тем, как этот фильм выглядит или ощущается.