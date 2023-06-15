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Мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" не выйдет в ОАЭ

Анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных" пропал из графика релизов кинотеатров ОАЭ. Об этом сообщает National.

В кинотеатрах страны Vox Cinemas, Roxy Cinemas и Reel Cinemas перечислены проекты, которые скоро выйдут в прокат, однако в афише больше нет нового мультфильма о Человеке-пауке.

В Национальном совете по СМИ в Эмиратах заявили, что не допускается распространение любого контента, который нарушает ценности и принципы ОАЭ.

Выход анимации был запланирован на 22 июня.

Кинокомпании Эмиратов пока не прокомментировали отказ дистрибуции "Паутины вселенных".

Мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" — сиквел картины "Человек-паук: Через вселенные", в 2019 году получившей премию "Оскар". В центре сюжета — приключения подростков Майлса Моралеса и Гвен Стейси, которые получили суперспособности и путешествуют по мультивселенным, пытаясь спасти других Людей-пауков.

Хронометраж ленты составил 2 часа 20 минут, что стало рекордом для голливудской анимации.

Режиссерами ленты выступили Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон.

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