Анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных" пропал из графика релизов кинотеатров ОАЭ. Об этом сообщает National.

В кинотеатрах страны Vox Cinemas, Roxy Cinemas и Reel Cinemas перечислены проекты, которые скоро выйдут в прокат, однако в афише больше нет нового мультфильма о Человеке-пауке.

В Национальном совете по СМИ в Эмиратах заявили, что не допускается распространение любого контента, который нарушает ценности и принципы ОАЭ.

Выход анимации был запланирован на 22 июня.

Кинокомпании Эмиратов пока не прокомментировали отказ дистрибуции "Паутины вселенных".

Мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" — сиквел картины "Человек-паук: Через вселенные", в 2019 году получившей премию "Оскар". В центре сюжета — приключения подростков Майлса Моралеса и Гвен Стейси, которые получили суперспособности и путешествуют по мультивселенным, пытаясь спасти других Людей-пауков.

Хронометраж ленты составил 2 часа 20 минут, что стало рекордом для голливудской анимации.