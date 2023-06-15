Зрители выбрали лучший мультфильм весны 2023

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Тлум.Ру расставил по местам 10 полнометражых мультфильмов весны, исходя из результатов зрительского голосования.

Видео дня

№ 10: «Зверолэнд»

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Последнее слово: интерес к мультфильму минимален, возможно, дело в том, что его не рекламировали соответствующим образом. Однако если конкретно вы находитесь в поисках истории о спорте, дружбе и чтобы в центре событий были антропоморфные животные, то «Зверолэнд» не должен подвести ожидания.

№ 9: «Новые боги: Ян Цзянь»

Последнее слово: китайские сказки всегда захватывают скоростью повествования, за счёт чего способны удержать лишь самых въедливых и интересующихся историей и мифами зрителей.

№ 8: «Величайший детектив-паук»

Последнее слово: каждая детективная история — в которой карты повествования раскрывают постепенно — хороша уж тем, что зрители любого возраста могут временно и без последствий взять на себя смелость соединить разрозненные события и разгадать тайну быстрее, чем это сделает главный герой. Вы смогли опередить инспектора Сана? Верим, что да.

№ 7: «Яга и книга заклинаний»

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Последнее слово: на волшебном седьмом месте возможность самостоятельно узнать, как это Яга стала Бабой и кто тому причиной послужил. Фольклор в этом плане крайне гибкий и разнообразный — при должных желании и умении можно создать достаточное количество сказок, и далеко не всегда обязательно оставлять их в древних временах, современность для былинных персонажей тоже подходит как точка отсчёта.

№ 6: «Приключения аргонавтов»

Последнее слово: можно ли помочь богу успокоиться и не предпринимать крайне поспершных выводов касательно сообразительности людей? Можно! Только не забудьте для этого оказаться в Древней Греции, взять с собой парочку маленьких помощников и вознамериться совершить подвиг! Где-то в районе тех, на которые шёл Геракл.

Последнее слово: где есть искусство, там найдутся желающие его «отведать», в рамках истории мультфильма вполне себе буквально, ещё и основано на реальных событиях, есть в музее Эрмитаж действительно есть коты! Настоящие защитники картин и самые работящие на свете мурчалки.

№ 4: «Моя фея-проказница»

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Последнее слово: мультфильм этот хоть и развлекательный, но это не помешало ему стать и поучительным. Так что если вы значительно отличаетесь от других, то помните — это не повод замыкаться в себе или пытаться подстроиться под общеизвестные стандарты. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и в первую очередь доверяйте сердцу, они подскажут, в какую сторону лучше направить энергию и эмоции.

№ 3: «Как слониха упала с неба»

Последнее слово: на почётном третьем месте по-царски расположилась та самая слониха в компании главного героя мультфильма, где сказка и явь настолько хорошо уживаются рядом, что отличить одну от другой — задача не из простых. Камерный мультфильм, вышедший на известном стриминговом сервисе, похоже, неплохо зацепил зрителей. С чем и поздравляем.

№ 2: «Ину-О: Рождение легенды»

Последнее слово: главному герою этого мультфильма не требовалось зрение, чтобы разглядеть прекрасную душу своего будущего друга. А связала их сама музыка и необходимость освободиться от тяжёлых и гнетущих историй, которые друзья преподносили слушателям и зрителям в песенном формате. Японский рок оказался зажигательным и живительным!

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