10 киноляпов из классики советского кино

На свете так мало кинокартин, которые режиссерам удалось снять совсем без ошибок. Недавно телезрители обнаружили очередной ляп в культовой ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». При этом в его происхождении усмотрели особый смысл, а не банальный недосмотр команды.

© Вечерняя Москва

Поклонники советского кино неоднократно замечали ошибки и в других известнейших лентах.

Видео дня

Подборка забавных киноляпов в отечественных картинах минувшей эпохи — в материале «Вечерней Москвы».

«Москва слезам не верит»

Вечерняя Москва

Телезрители нашли кинопромах с ковром в известной картине режиссера Владимира Меньшова о судьбах девушек в столице. Этот предмет интерьера попал в кадр два раза. Впервые полосатый ковер показывают в сцене встречи главной героини с любовником Володей в исполнении Олега Табакова. Ковер размещен на стене в квартире Володи, также на нем висит оружие.

Во второй раз ковер есть в кадре, когда Катерина уже встречается с Гошей в исполнении несравненного Алексея Баталова. Влюбленные отправляются отдыхать на природу, и Гоша заботливо укрывает этим ковром заснувшую Катерину. Кроме того, там попадает в кадр и сам режиссер, но этот момент никого не смущает.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Вечерняя Москва

Не ускользнули от пытливого взгляда зрителя несостыковки и в популярнейшей комедии режиссера Леонида Гайдая. В финале ленты милиционеры выясняют, кто такой этот одиозный Иван Васильевич (его блистательно играет Юрий Яковлев), на столе заметен кинжал, но вскоре оружие пропало, будто его и не было вовсе.

«Девчата»

Вечерняя Москва

Действующие лица картины трудятся на лесопромышленном хозяйстве на Урале. Одна из сцен в начале повествования демонстрирует персонажа Илью Ковригина в исполнении Николая Рыбникова. На нем — меховая шапка, которая спустя всего один кадр становится шапкой-ушанкой.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Вечерняя Москва

В картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» обуреваемый яростью главный герой Евгений Лукашин требует, чтобы его новая знакомая Надежда спрятала фотоснимок с изображением своего жениха Ипполита, а потом после перепалки и вовсе отправляет ненавистный предмет в окно. Позднее, когда девушка выбегает на улицу, чтобы разыскать снимок в сугробе, она находит снимок не Ипполита в исполнении Юрия Яковлева, а актера Олега Басилашвили. Известно, что он проходил пробы на жениха учительницы из Петербурга.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Вечерняя Москва

В центре этой истории Гайдая — студенты Шурик и Лида, которые активно штудируют материалы к сдаче экзамена. В одной из сцен они вдвоем находятся в комнате у Лиды и, увлеченные учебником, на автомате совершают разные действия. Есть момент, когда персонажи включают вентилятор, которого нет на столе у дивана. Также предмет техники не имеет и провода, которому полагается находиться на стене. Еще один ляп: пока пара направляется к дивану, на нем вдруг оказывается еще одна подушка.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Вечерняя Москва

В другом гайдаевском шедевре есть такая странность: товарищ Саахов, которого играет Владимир Этуш, направляется, держа в руках бутылку с игристым вином, к Нине — Наталье Варлей. Но после нападения агрессивной пленницы влюбленный неожиданно покидает место заточения девушки облитый напитком красного цвета.

«Любовь и голуби»

Вечерняя Москва

Промах, который сильно бросается в глаза, есть в еще одной ленте Владимира Меньшова. В моменте, где все члены семейства стараются угомонить Надю в исполнении Надежды Дорошиной, на дяде Мите, которого играет Сергей Юрский, надета рубашка цвета хаки. Но после фразы «Однако потоп сейчас будет» одежда уже имеет клетчатый принт. После он опять появляется в рубашке болотного цвета.

Были и другие недочеты. На рынке Раиса — Людмила Гурченко — советует любовнику Василию — Александр Михайлов — купить галстук синего цвета. Однако этот аксессуар он уже надевал ранее, когда пара тренировалась в спортивном зале. Очередной ляп — когда жена и дети блудного главы семейства зачитывают послание от него и разлучницы. Сперва Надя и ее дочь сидят у окна, спустя мгновение — позади них уже виден шкаф.

«Покровские ворота»

Вечерняя Москва

Зрители «Покровских ворот» могут обратить внимание на ляп в сцене свидания Костика — его сыграл Олег Меньшиков — и его пассии. Изначально мужчина появляется на встрече с любимой в черном пиджаке с белым воротником и манжетами. Но через некоторое время он внезапно облачен в коричневый жакет, также на нем галстук.

«Бриллиантовая рука»

Вечерняя Москва

Во время отдыха у моря агент-перевозчик контрабанды Геша в исполнении Андрея Миронова старается произвести положительное впечатление на детей и жену Семена Семеновича Горбункова — Юрия Никулина. Он преподносит им цветы и мороженое, изначально перепутав презенты. На одном из кадров — это две розы и два эскимо. Далее лакомство становится мороженым в вазочках, а цветка уже три.

«Джентльмены удачи»

Вечерняя Москва