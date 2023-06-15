Режиссер рассказал о прокате фильма "Сквозь время" за рубежом

Режиссер Александр Богуславский в беседе с РИА Новости рассказал о прокате своего нового фильма за рубежом. По его словам, снятый на английской языке фильм покажут в разных странах мира.

"Почти во всем мире: и в Европе, и в Азии, и в Южной Америке, и в США. В каких-то странах есть определенные ограничения по характеру сцен — там процесс согласования идет дольше, например, в Китае", - пояснил он.

"Запад купил — и Китай тоже! И все будет", - сказал он.

По сюжету фильма, в ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Здесь Итан встретит своего отца, настоящую любовь и ответ на опасную загадку острова.