Моралес не появится в фильмах о Человеке-пауке с Холландом

Это совершенно разные миры. Никогда не знаешь наверняка. Я бы никогда ни от чего не отказывалась. Но нам нужно снять много фильмов о Майлзе и много фильмов о Питере. Я кинопродюсер. Я хочу продолжить франшизу с Томом.