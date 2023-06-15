На экраны выйдет драматическая комедия «Без ума от кино»
20 июня текущего года в онлайн-кинотеатрах кинокомпанией Вольга будет выпущена драматическая комедия «Без ума от кино» (18+).
Главные роли в картине исполнили канадский актер Айзиа Лехтинен и Перси Хайнс Уайт, который снимался в известном сериале «Уэнсдэй» (12+).
Лента «Без ума от кино» является фильмом-лауреатом и номинантом на ряд международных премий.
Мировая премьера драматической комедии состоялась на Международном кинофестивале, который проходил в Торонто.
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes текущий рейтинг фильма «Без ума от кино» составляет 100%.
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