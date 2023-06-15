В Китае представили российский фильм "Вызов"

Актриса Юлия Пересильд в Китае представила российский фильм "Вызов", который был частично снят в космосе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, премьера картины вызвала большой интерес в Китае. На пресс-конференцию перед показом фильма пришли представители более 50 китайских СМИ.

Любимова добавила, что искренне радуется тому, какой интерес российские фильмы вызывают в Китае.