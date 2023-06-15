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В Китае представили российский фильм "Вызов"

Актриса Юлия Пересильд в Китае представила российский фильм "Вызов", который был частично снят в космосе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, премьера картины вызвала большой интерес в Китае. На пресс-конференцию перед показом фильма пришли представители более 50 китайских СМИ.

Пересильд показала процесс мытья головы в космосе на съемках «Вызова»

Любимова добавила, что искренне радуется тому, какой интерес российские фильмы вызывают в Китае.

Российский фильм "Вызов" стал первой картиной в истории кино, которая снималась в космосе. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС, где пробыли 12 дней. В прокате фильм вышел 20 апреля и собрал 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Шипенко, Эрнст и Пересильд получили Госперемию за «Вызов».

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