Вышел новый трейлер мультфильма «Нимона»

Поговаривают, что врагов не выбирают. Зато к союзникам это выражение точно не относится. Героиня полнометражного мультфильма «Нимона» готова вступить в полезный сговор с рыцарем, обладающим крайне жуткой репутацией.

В Сети появился новый трейлер.

Что там?

Как мы уже говорили — девушка-перевёртыш Нимона решает помочь вернуть честь и достоинство рыцарю Баллистеру Блэкхарту. Дело в том, что он некогда был несправедливо обвинён в том, чего не совершал. Такая нетипичная парочка, в которой Баллистер с радостью бы отказался от содействия Нимоны, наводит кипиш, прямо-таки будоражит жителей техно-средневековья. Внутри обычных с виду замков располагаются офисные кабинеты, есть неоновые вывески, летательные аппараты и всё в таком духе, это повторяет оригинальный комикс.

В этом трейлере помимо заводной командной работы (что очень заметно — постановкой мультфильма занимались Ник Бруно и Трой Квон, работавшие над «Камуфляжем и шпионажем») показали и ещё одного героя — Амброзиуса Голденлойна или же Амброзиуса Златогуза, какой перевод для вас предпочтительнее. Он-то и ведёт охоту за Баллистером. И на его стороне войско, в то время как Нимона в любой атаке старается победить не столько количеством, сколько неожиданностью выбранного животного/рыбы/птицы, да и чего греха таить, даже там больше — лучше.