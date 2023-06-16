Долг Уиллиса и влияние «Титаника»: интересные факты об «Армагеддоне»

«Армагеддону» Майкла Бэй в этом году исполняется 25 лет. Картина, которую одни обожают, другие яро ненавидят, навсегда останется в числе самых известных блокбастеров. «Газета.Ru» вспоминает 10 малоизвестных фактов о фильме-катастрофе, в котором с самого начала все пошло не так.

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Сняться в фильме Брюса Уиллиса вынудил долг перед Disney

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Брюс Уиллис никогда бы по собственной воле не снялся в «Армагеддоне», если бы не его обязательства перед Disney. Немногие знают, что именно компания, десятилетиями создававшая анимацию и семейное кино, ответственна за создание отнюдь не детского «Армагеддона».

Еще до запуска картины Майкла Бэя Уиллис должен был сняться в ленте «Бродвейский дебошир» все той же Disney. Видимо, актер настолько вжился в роль, что стал дебоширить прямо на съемках, что негативно сказалось на рабочем процессе. Проект в итоге решили приостановить, а на Уиллиса подали в суд за срыв картины. Чтобы не выплачивать многомиллионную неустойку, актер предложил студии сделку — он снимется в их следующем проекте, но вместо привычных для себя $20 млн гонорара, получит «всего» $3 млн. Кстати, после завершения съемок в «Армагеддоне» Уиллис заявил, что остался недоволен режиссерским стилем Бэя и отказался когда-либо работать с ним снова.

Еще до премьеры «Армагеддона» авторов фильма заподозрили в намеренном плагиате

Голливудская легенда гласит, что создатели картины бесстыже украли замысел у сценаристов «Столкновения с бездной» — еще одного фильма-катастрофы, вышедшего на экраны в 1998 году. По сюжету обоих фильмов на планету несется гигантский астероид, от которого невозможно спастись, и человечество оказывается перед лицом своего заката.

По словам сценариста «Столкновения с бездной» Брюса Джоэла Рубина, во время работы над сценарием он обсудил свой замысел с тогдашним руководителем Disney во время их совместного обеда. Спустя время Рубин с удивлением обнаружил, что Disney запустила в производство работу над фильмом-катастрофой со схожим сюжетом. Этот спор так и не увенчался каким-либо судебным заключением, а сами картины продолжили соперничество в бокс-офисе. По итогу «Армагеддон» собрал больше денег ($553 млн против $350 млн), а «Столкновение с бездной» — больше высоких оценок критиков. На том и разошлись.

В изначальной версии сценария не было любовной линии между героями Лив Тайлер и Бена Аффлека

Романтическую линию между буровиком Эй Джеем и дочерью главного героя Грейс добавили в сценарий после успеха «Титаника» — едва ли не величайшей истории любви в кино.

Иначе выглядел и финал картины. Аффлек хотел, чтобы у фильма был хеппи-энд без самопожертвования героя Уиллиса. По его задумке история закончилась бы свадьбой двух влюбленных, на которой невесту к алтарю вел бы ее отец. Будущий режиссер-обладатель «Оскара» даже предлагал снять весь эпизод со свадьбой на домашнюю видеокамеру, которую специально для этого купил незадолго до старта съемок.

Вместо Лив Тайлер главную роль в картине могла сыграть Милла Йовович

Также на роль Грейс рассматривались Дениз Ричардс и Робин Райт. Бен Аффлек тоже до последнего не знал, берут ли его в проект, потому что Майкла Бэй очень смущала внешность актера. В частности — ему не нравились его зубы.

Чтобы задобрить режиссера и доказать серьезность своих намерений, Аффлек отправился к стоматологу для того, чтобы стать счастливым обладателем голливудской улыбки. Обошлось ему это в $20 тыс. Судя по тому, что Бэй позвал его в свой следующий дорогущий блокбастер «Перл-Харбор», траты стоили того.

Одну из главных ролей мог сыграть звезда «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс

Будущий экранный папа Драко Малфоя изначально был приглашен на одну из центральных ролей астронавтов, спасающих планету от гибели. Но актер, который в то время был задействован на съемках другого проекта в Ирландии, не смог согласовать свой график. При этом и с «Армагеддоном» полностью проститься тоже не захотел. В итоге ему досталась второстепенная роль ученого-астрофизика Рональда Куинси.

Также в картине могли сняться Шон Коннери и звезда «Крика» Крит Ульрих, в последний момент отдавший предпочтение оскароносной картине с Джеком Николсоном «Лучше не бывает».

Майкл Бэй тоже появился в кадре

Режиссер исполнил эпизодическую роль одного из ученых NASA. Также в картине снялась настоящая астронавтка и биохимик Лусид Шэннон, совершившая пять космических полетов, включая рекордный для женщин полет на станцию «Мир» продолжительностью 188 суток. За этот полет она награждена высшей наградой для астронавтов — Космической медалью почета Конгресса.

Критики были беспощадны к фильму

Один из самых знаменитых и уважаемых американских кинокритиков Роджер Эберт возненавидел «Армагеддон». В рецензии на него Эберт написал: «Данный фильм — это издевательство над вашими глазами, ушами, мозгом и здравым смыслом». Он также назвал «Армагеддон» худшим фильмом 1998 года, а позже включил его в свой список худших картин, когда-либо созданных.

Сам Майкл Бэй тоже неоднозначно относится к своей работе

В интервью 2013 года для Miami Herald Бэй публично «извинился» за «Армагеддон». Режиссер признался, что тоже остался недоволен итоговым результатом и пожаловался на сжатые сроки — картину сделали за 16 недель. Также он отметил, что переделал бы весь третий акт сценария, если бы ему представилась такая возможность сейчас.

Любопытно, что после выхода интервью Бэй попытался опровергнуть свое заявление, настаивая на неверной трактовке его слов. Но журналист, бравший у режиссера интервью, предоставил его аудиозапись, подтвердив тем самым точность цитаты Бэя.

NASA показывает «Армагеддон» во время своей программы обучения новых сотрудников

Если от фильма, нашпигованного научными неточностями, и есть какой-то практический толк, то он заключается в том, что на ошибках авторов картины учатся настоящие сотрудники NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Новым сотрудникам агентства дается задача обнаружить в фильме как можно больше научных ошибок. На данный момент выявлено 168.

В съемках самой драматичной сцены фильма Брюс Уиллис схитрил

Поскольку из-за логистических трудностей в организации съемок редкий фильм снимается последовательно, финальная и самая эмоциональная сцена «Армагеддона» снималась в первый съемочный день.