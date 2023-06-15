Крис Хемсворт сыграет в фильме «Тор 5» только при одном условии

Исполнитель роли Тора в фильмах Marvel Крис Хемсворт продолжает обсуждать свою теоретическую роль в «Торе 5». Актёр заявил, что был бы рад вернуться к своему персонажу, но только если он действительно изменится после событий четвёртой части серии.

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По словам актёра, он хочет, чтобы «Тор 5» был бы непредсказуемым для зрителей. Сейчас же, по его мнению, люди близки к тому, чтобы устать от образа его героя на экране.

Я не хочу продолжать быть Тором до тех пор, пока люди не будут настолько истощены, что закатят глаза, когда в очередной раз увидят меня в роли этого персонажа. Если зрители хотят видеть Тора, и если мы придумаем для него что-то захватывающее и весёлое, тогда отлично. Мне нравится переизобретать этого персонажа. Я бы хотел, чтобы следующий фильм был непредсказуем для зрителей.