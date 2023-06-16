Фильм «Все страхи Бо» официально вышел в онлайне в России

16 июня фильм «Все страхи Бо» официально вышел в российских онлайн-сервисах. Картину с Хоакином Фениксом («Джокер») можно посмотреть на «Кинопоиске», «Иви» и KION с русским дубляжом — ранее с ним картина была доступна в кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале В Рейтинге. Права на видео принадлежат A24 и «Вольга»

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