$83.96-0.3690.97-0.10

Фильм «Все страхи Бо» официально вышел в онлайне в России

16 июня фильм «Все страхи Бо» официально вышел в российских онлайн-сервисах. Картину с Хоакином Фениксом («Джокер») можно посмотреть на «Кинопоиске», «Иви» и KION с русским дубляжом — ранее с ним картина была доступна в кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале В Рейтинге. Права на видео принадлежат A24 и «Вольга»

Лента рассказывает об успешном предпринимателе, страдающем от психических заболеваний. Следить за главным героем зрители будут на протяжении десятилетий: от молодого юноши до человека преклонного возраста.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Ари Астер, постановщик хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация». Фильм «Все страхи Бо» стали дебютом автора в жанре, который напрямую не связан с ужасами.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители