Sony и Marvel выпустят два фильма
Это могут быть «Человек-паук 4» и «Через вселенные 3»
Компания Sony забронировала сразу две даты для фильмов, которые выйдут в партнёрстве с Marvel. Первый выйдет уже 8 ноября 2024 года, второй — 27 июня 2025 года. Sony не раскрыла деталей картины, однако у фанатов уже есть свои теории.
Сейчас мультфильм «Через вселенные 3» официально заявлен на 29 марта 2024 года. Однако ранее появилась информация, что Sony может отложить релиз на более поздний срок.
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