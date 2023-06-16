Sony и Marvel выпустят два фильма

Компания Sony забронировала сразу две даты для фильмов, которые выйдут в партнёрстве с Marvel. Первый выйдет уже 8 ноября 2024 года, второй — 27 июня 2025 года. Sony не раскрыла деталей картины, однако у фанатов уже есть свои теории.