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Названа дата премьеры новой части «Чужого»

Научно-фантастический фильм ужасов под рабочим названием «Чужой: Ромул», который станет девятой частью франшизы «Чужой», выйдет в прокат 16 августа 2024 года. Об этом пишет The Wrap со ссылкой на заявление компании Disney.

Названа дата премьеры новой части «Чужого»
© Газета.Ru

Съемки ленты начались в начале марта. По расписанию они должны были закончиться в середине июня, однако о завершении съемочного процесса пока официально не объявляли. Изначально фильм планировалось впустить сразу на стриминге Hulu.

Режиссером и сценаристом нового «Чужого» выступает Феде Альварес, снявший хорроры «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Черная книга». Продюсированием ленты занимается Ридли Скотт. В ее актерский состав вошли Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Мейр из Исттауна»), Изабела Монер («Дора и затерянный город») и Арчи Рено («Тень и кость»).

Предполагается, что картина не будет связана с предыдущими частями франшизы.

В настоящий момент автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули также работает над сериалом из вселенной «Чужого».

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