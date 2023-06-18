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Фильм "Флэш" провально стартовал в прокате

Многострадальный фильм "Флэш" все же не оправдает ожидания студии Warner Bros. Discovery. Дебютный уикенд принес ленте впечатляюще низкие сборы - в домашнем прокате продано билетов на 55 млн долларов.

Фильм "Флэш" провально стартовал в прокате
© Российская Газета

Как предполагает издание Variety, фильм может даже не окупиться, учитывая серьезную и затратную кампанию по его продвижению. Еще 75 млн долларов фильм собрал на международном рынке, и общая сумма сборов приблизилась к 140 млн долларов.

В центре сюжета - Барри Аллен, который путешествует в прошлое, чтобы предотвратить убийство матери. В итоге он непреднамеренно взламывает мультивселенную DC. Согласно рецензиям, фильм под завязку набит камео.

Первым зрителям фильм понравился, а критики были сдержанны в оценках.

Трейлер картины - здесь. В России она в прокат не выйдет.

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