Секрет логотипа киностудии Metro-Goldwyn-Mayer: видео

Од из самых известных логотипов среди зрителей – это заставка кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer с рычащим львом.

В первые зрители увидели заставку кинокомпании в 1924 году и с тех пор студию представляли семь различных пород этих животных. На сегодняшний день в фильмах, которые выпускает студия используется изображение льва Лео, которое является логотипом с 1957 года.

Интересно, что для создания львиного рычания в заставке использовали запись нескольких тигриных рыков, которые были соединены в один. Как оказалось, по своей природе львы особо не рычат, поэтому было принято решение подложить звуковую дорожку записью рычания тигра.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Obarovskaya.