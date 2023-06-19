Вышел трейлер шпионского боевика "Каменное сердце" с Галь Гадот
На YouTube-канале Netflix появился обстоятельный трейлер шпионского боевика "Каменное сердце" (Heart of Stone).
Картина с Галь Гадот, которая должна стать "женской версией" Джеймса Бонда, выйдет на стриминге 11 августа.
Режиссер - Том Харпер ("Острые козырьки", "Электрические сны Филипа К. Дика" ), сценарий написали Эллисон Шредер и Грег Рука.
В фильме также снимались: Джейми Дорнан (линейка о "50 оттенках серого", "Белфаст"), Маттиас Швайгхёфер ("Дикая жизнь", "Армия мертвецов", "Армия воров" ), Софи Оконедо ("Отель "Руанда"), Алия Бхатт ("RRR: Рядом ревёт революция").