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Вышел трейлер шпионского боевика "Каменное сердце" с Галь Гадот

На YouTube-канале Netflix появился обстоятельный трейлер шпионского боевика "Каменное сердце" (Heart of Stone).

Картина с Галь Гадот, которая должна стать "женской версией" Джеймса Бонда, выйдет на стриминге 11 августа.

Режиссер - Том Харпер ("Острые козырьки", "Электрические сны Филипа К. Дика" ), сценарий написали Эллисон Шредер и Грег Рука.

В фильме также снимались: Джейми Дорнан (линейка о "50 оттенках серого", "Белфаст"), Маттиас Швайгхёфер ("Дикая жизнь", "Армия мертвецов", "Армия воров" ), Софи Оконедо ("Отель "Руанда"), Алия Бхатт ("RRR: Рядом ревёт революция").

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