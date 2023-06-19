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Линда Гамильтон сыграет в пятом сезоне "Очень странных дел"

Тяжеловесное пополнение каста пятого сезона сериала "Очень странные дела" анонсировал Netflix. Выяснилось, что в грядущем сезоне сыграет Линда Гамильтон, широко известная по роли Сары Коннор в "Терминаторах". Западная пресса уточняет, что "эта роль очень важна".

Линда Гамильтон сыграет в пятом сезоне "Очень странных дел"
© Российская Газета

Между тем, ранее стало известно, что работу над проектом осложнила забастовка сценаристов работу над проектом.

У шоураннеров были весьма серьезные планы на расширение вселенной проекта. В частности, анонсирован мультсериал и даже мюзикл-приквел.

К слову, четвертый сезон шоу стал самым популярным проектом стриминга по итогам 2022 года.

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