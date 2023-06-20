Мультфильм Pixar «Элементарно» не смог окупиться в прокате

Студия Pixar выпустила новый мультфильм «Элементарно». Но анимационная лента собрала рекордно низкую сумму в прокате, передает Variety.

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За выходные мультфильму удалось собрать всего 44,5 миллиона долларов. В американском прокате лента принесла в кассу только 25,9 миллиона долларов. Отмечается, что на создание «Элементарно» затрачено 200 миллионов долларов и еще 100 миллионов – на маркетинг.

Как отметили в Disney, лента вышла в 17 странах. Но большое значение для студии имеет аудитория Китая, Южной Кореи и Австралии. В них «Элементарно» дебютировал с результатом 5,2 миллиона долларов, 3,2 миллиона и 1,1 миллиона соответственно.