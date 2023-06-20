$83.99+0.3491.80+0.16

Мультфильм Pixar «Элементарно» не смог окупиться в прокате

Студия Pixar выпустила новый мультфильм «Элементарно». Но анимационная лента собрала рекордно низкую сумму в прокате, передает Variety.

Мультфильм Pixar «Элементарно» не смог окупиться в прокате
© Слово и Дело

За выходные мультфильму удалось собрать всего 44,5 миллиона долларов. В американском прокате лента принесла в кассу только 25,9 миллиона долларов. Отмечается, что на создание «Элементарно» затрачено 200 миллионов долларов и еще 100 миллионов – на маркетинг.

Как отметили в Disney, лента вышла в 17 странах. Но большое значение для студии имеет аудитория Китая, Южной Кореи и Австралии. В них «Элементарно» дебютировал с результатом 5,2 миллиона долларов, 3,2 миллиона и 1,1 миллиона соответственно.

Впервые «Элементарно» увидели зрители на Каннском кинофестивале. Но уже тогда критики скептично отнеслись к мультфильму, посчитав его слишком запутанным.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители