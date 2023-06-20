Режиссер Квентин Тарантино заявил, что герой его последнего фильма "Кинокритик" будет похож на Трэвиса Бикла из работы "Таксист" Мартина Скорсезе в ситуации, когда персонаж занимается критикой кино.

Вероятно, Квентин Тарантино имел в виду, что в центре картины будет интересный герой. Трэвис Бикл — ветеран боевых действий, который подрабатывал в нью-йоркском такси. В один момент он решил восстанавливать справедливость в городе с помощью оружия.

Действие последней работы Квентина Тарантино будет происходить в 1977 году, в центре сюжета окажется кинокритик, который работает для порнографического журнала. Как отмечает режиссер, героя нельзя назвать популярным журналистом, но его рецензии интересны. У персонажа есть реальный прототип.