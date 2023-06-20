Очередная выдающаяся часть серии. Качество съёмки зашкаливает, а самые захватывающие трюки сняты так, что зритель становится участником сцены. Когда команда делает ставку на «живые» съёмки, то разница с другими блокбастерами действительно заметна.



Потрясающе. Один из самых «быстрых» фильмов на два с половиной часа, которые я смотрел за долгое время. Один из лучших фильмов года, Том Круз снова это сделал. Настоятельно рекомендую смотреть его на самом большом экране.



Это феноменально! Хейли Этвелл крадёт каждую сцену, в которой она участвует. Теперь это мой любимый фильм франшизы. Поскольку главный злодей в фильме это искусственный интеллект, фильм похож на поучительную историю. Экшен постоянно заставлял моё сердце учащаться. А сцена на поезде просто сногсшибательна!



Великолепно провёл время за просмотром новой части. Это безупречный боевик, который не перестаёт развлекать. Каждая экшен-сцена долгая, сумасшедшая и напряжённая. История масштабная и разветвлённая, но мне понравилось, что она при этом оказалась завершённой. Однако сюжет заставляет с нетерпением ждать продолжения.