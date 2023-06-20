«Аватар: Легенда об Аанге»: главные герои из новой экранизации

Стриминговый сервис Netflix продолжает показывать грядущие переигрывания известных анимационных сериалов. Если с «Ван-Пис» в Сети появился даже первый тизер-трейлер, то с проектом «Аватар: Легенда об Аанге» придётся проявить терпение.

Но не всё так грустно, Тлум.Ру показывает первые кадры из сериала, пока что познакомимся с актёрами, сыгравшими главных персонажей.

Кто они и как их зовут?

Аанг — Гордон Кормье, Катара — Тарбелл Киавентино, Сокка — Ян Оусли, Зуко — Даллас Лю.

Разброс возраста актёрского состава от 13 до 21 года. Кстати, этот момент не прошёл мимо зорких глаз давних поклонников, даже возникли обширные споры, касающиеся выбора кастинг-директоров, мол, куда это они смотрели, раз остановились на Яне Оусли? Слишком старо выглядит, играя при этом подростка!

С другой стороны, недовольство касается не только будущего Сокки:

«к ребятам претензий нет, и я понимаю, что это наверняка чисто фотосессии, но… почему шлем зуко выглядит так, будто его в последний момент в косплей-магазине купили?»



«напомните, а зачем нам вообще нужен лайв-экшн?»



«я немного припозднился, но не вайбит же, да?»



«Зуко недостаточно зуковистый. Выглядит так, будто они попросту размазали помаду вокруг его глаза и сделали вид, что всё в порядке».

А теперь немного больше о том, почему ещё зрители активно нападают на Netflix и самого Яна. Ситуация следующая: Ян уже снимался в одном из проектов сервиса, он сыграл второстепенную роль в сериале «13 причин почему», после чего следующей ролью для него по плану и была роль Сокки. Вот только появились серьёзные подозрения, что актёр и его менеджеры намеренно подделали информацию о том, является ли он потомком коренных народов.

Tlum.ru

Подтверждений о том, что Ян происходит от коренных американцев или азиатов нет. Однако актёра пытались защищать в социальных сетях, сам скандал начался ещё в позапрошлом году, тогда активно распространялся хештег #уберитебелогосокку, что, как видите, ни к чему не привело. Яна обвиняют даже в намеренном использовании автозагара.

Какой бы ни была правда, дело в том, что Netflix не собирается ничего делать с тем, как негативно реагируют на актёра.