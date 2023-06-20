«Аватар: Легенда об Аанге»: главные герои из новой экранизации
Стриминговый сервис Netflix продолжает показывать грядущие переигрывания известных анимационных сериалов. Если с «Ван-Пис» в Сети появился даже первый тизер-трейлер, то с проектом «Аватар: Легенда об Аанге» придётся проявить терпение.
Но не всё так грустно, Тлум.Ру показывает первые кадры из сериала, пока что познакомимся с актёрами, сыгравшими главных персонажей.
Кто они и как их зовут?
Аанг — Гордон Кормье, Катара — Тарбелл Киавентино, Сокка — Ян Оусли, Зуко — Даллас Лю.
Разброс возраста актёрского состава от 13 до 21 года. Кстати, этот момент не прошёл мимо зорких глаз давних поклонников, даже возникли обширные споры, касающиеся выбора кастинг-директоров, мол, куда это они смотрели, раз остановились на Яне Оусли? Слишком старо выглядит, играя при этом подростка!
С другой стороны, недовольство касается не только будущего Сокки:
«к ребятам претензий нет, и я понимаю, что это наверняка чисто фотосессии, но… почему шлем зуко выглядит так, будто его в последний момент в косплей-магазине купили?»
«напомните, а зачем нам вообще нужен лайв-экшн?»
«я немного припозднился, но не вайбит же, да?»
«Зуко недостаточно зуковистый. Выглядит так, будто они попросту размазали помаду вокруг его глаза и сделали вид, что всё в порядке».
А теперь немного больше о том, почему ещё зрители активно нападают на Netflix и самого Яна. Ситуация следующая: Ян уже снимался в одном из проектов сервиса, он сыграл второстепенную роль в сериале «13 причин почему», после чего следующей ролью для него по плану и была роль Сокки. Вот только появились серьёзные подозрения, что актёр и его менеджеры намеренно подделали информацию о том, является ли он потомком коренных народов.
Подтверждений о том, что Ян происходит от коренных американцев или азиатов нет. Однако актёра пытались защищать в социальных сетях, сам скандал начался ещё в позапрошлом году, тогда активно распространялся хештег #уберитебелогосокку, что, как видите, ни к чему не привело. Яна обвиняют даже в намеренном использовании автозагара.
Какой бы ни была правда, дело в том, что Netflix не собирается ничего делать с тем, как негативно реагируют на актёра.
На сервисе «Аватар: Легенда об Аанге» появится в 2024 году.