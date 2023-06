Новый полнометражный анимационный фильм японского режиссера, основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки How do you live? (Kimi wa dou ikiru ka?) выйдет в российских кинотеатрах в этом году. Об этом сообщила кинопрокатная компания "Русский Репортаж", которая займется дистрибуцией картины в РФ.

"Компания "Русский Репортаж" приобрела права на новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки. Полнометражная анимация Миядзаки получила рабочее название How do you live? (Kimi wa dou ikiru ka?) Японская студия Ghibli отмечает, что на данный момент это крупнейший ее продукт, и он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки", - сообщили в пресс-службе компании.

How do you live? создана по мотивам одноименной книги японского писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. Мировая премьера мультфильма состоится 14 июля 2023 года. Точную дату российского проката "Русский Репортаж" объявит позже.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, предполагалось, что последней лентой японского режиссера-мультипликатора станет "Ветер крепчает". Однако в 2017 году Миядзаки вернулся в мир художественной анимации как раз для работы над How do you live?

Студия Ghibli была основана Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. К наиболее известным работам режиссера относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Принцесса Мононокэ", "Унесенные призраками" и "Ходячий замок".

Миядзаки стал первым режиссером анимационного кино, получившим премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононоке", 1997). Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году.