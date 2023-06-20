Последний мультфильм Хаяо Миядзаки официально выйдет в России

Напомним, до этого было объявлено, что лента станет последней для именитого аниматора. При этом студия Ghibli отказалась от выпуска трейлеров и других промо-материалов, решив окутать проект завесой тайны. Известно лишь, что сюжет расскажет о взрослении маленького мальчика после смерти его отца.