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Последний мультфильм Хаяо Миядзаки официально выйдет в России

Новый фильм мэтра японской анимации Хаяо Миядзаки "Как поживаете?" официально выйдет в России.

Последний мультфильм Хаяо Миядзаки официально выйдет в России
© Российская газета

Напомним, до этого было объявлено, что лента станет последней для именитого аниматора. При этом студия Ghibli отказалась от выпуска трейлеров и других промо-материалов, решив окутать проект завесой тайны. Известно лишь, что сюжет расскажет о взрослении маленького мальчика после смерти его отца.

Отечественным прокатчиком ленты, премьера которой назначена на июль этого года, стала компания "Русский Репортаж". Точная дата выхода фильма в РФ будет названа позже.

Также стало известно, что классические ленты Миядзаки останутся в российских кинотеатрах - вопреки прозвучавшей ранее информации об уходе Ghibli из России.

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