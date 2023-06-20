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Новый фильм Гая Ричи выйдет в России онлайн 21 июня

После вполне успешного проката в России новейший фильм Гая Ричи "Переводчик" с Джейком Джилленхолом официально выходит в нашей стране онлайн.

О цифровой премьере боевика, в котором герой Джилленхола - американский солдат, возвращающийся в Афганистан, чтобы спасти переводчика - сообщили отечественные онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и KION. Фильм подписчики смогут увидеть уже завтра, 21 июня.

Картина вышла 1 июня и неоднократно возглавляла российский прокат.

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