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Шоураннер The Last of Us и «Чернобыля» помог Дени Вильневу со сценарием «Дюны 2»

Создатель сериалов The Last of Us и «Чернобыль» Крейг Мэйзин дал небольшое интервью подкасту Happy Sad Confused. Автор признался, что в последнее время несколько отдалился от киноиндустрии в сторону телевизионных проектов, однако время от времени он всё же работает над сценариями к фильмам.

Шоураннер The Last of Us помог Дени Вильневу со сценарием «Дюны 2»
© Чемпионат.com

Одной из таких «небольших» работ стала полировка сценария «Дюны 2» Дени Вильнёва. Мэйзин заявил, что режиссёр позвонил ему и предложил помочь тому с доработкой некоторых сцен, на что у сценариста ушёл примерно месяц. Сам он называют свою работу «дополнительным литературным материалом».

Я участвовал в написании «Дюны 2». Я пришел намного позже и поработал совсем чуть-чуть. Раньше об этом даже никто не рассказывал, но теперь они официально называют такую работу «дополнительным литературным материалом», так что я для них подготовил «дополнительный литературный материал».

Мэйзин не поделился деталями своей работы, отметив лишь, что был очень рад поработать с Дени Вильнёвым. Постановщика он называет редким в индустрии творцом, который продолжает снимать запоминающиеся картины.

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. Доберётся ли фильм до России официально, пока неизвестно.

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