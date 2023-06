Шоураннер The Last of Us помог Дени Вильневу со сценарием «Дюны 2»

Создатель сериалов The Last of Us и «Чернобыль» Крейг Мэйзин дал небольшое интервью подкасту Happy Sad Confused. Автор признался, что в последнее время несколько отдалился от киноиндустрии в сторону телевизионных проектов, однако время от времени он всё же работает над сценариями к фильмам.