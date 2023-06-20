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Кристофер Нолан признался, что чувствует реальную опасность из-за развития ИИ

Известный режиссёр Кристофер Нолан в новом интервью Wired поразмышлял об опасности технологий в сфере искусственного интеллекта.

Кристофер Нолан признался, что чувствует реальную опасность из-за развития ИИ
© Чемпионат.com

Основной проблемой он назвал то, что компании и люди пытаются уйти от ответственности с помощью ИИ.

Если мы согласны с тем, что ИИ всемогущ, мы соглашаемся и с тем, что он может снять с людей ответственность за их действия — в военном, социально-экономическом и любом другом аспекте. Самая большая опасность заключается в том, что мы приписываем ИИ эти богоподобные характеристики.

Режиссёр добавил, что ощущает реальную опасность — ИИ, по его мнению, стоит рассматривать только как инструмент.

Человек, который им владеет, по-прежнему должен нести ответственность за владение этим инструментом. Если мы присвоим ИИ статус человека, как в какой-то момент мы юридически сделали с корпорациями, то да, у нас будут огромные проблемы.

При этом Нолан отдельно отмечает, что развитие искусственного интеллекта в целом позволяет продвинуться в визуальных эффектах и работе со звукам, а чуть позже ИИ сможет помогать и в других сферах. Сам же режиссёр заявил, что не против использования подобных технологий в своих фильмах.

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