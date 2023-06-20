Марго Робби призналась, что дом Барби из фильма был сюрреалистичным

Актриса и исполнительница главной роли в фильме «Барби» Марго Робби провела экскурсию по декорациям дома культовой куклы. Видео об этом доступно на YouTube-канале Architectural Digest.

© Кадр из фильма "Барби"

В этом ролике актриса показала устройство сказочного дома, который построили в натуральную величину специально в качестве декорации для съемок «Барби». Робби уточнила, что дизайн особняка главной героини и ее подруг был полностью вдохновлен оригинальными кукольными домами из игрушечных наборов. Артистка призналась, что сочла такой дизайн сюрреалистичным, когда впервые увидела декорации, однако потом привыкла к обстановке.

«Я так долго рассматривала миниатюры, модели, чертежи, дизайн, а потом впервые увидела все это в реальности... Это было действительно захватывающе», — отметила Робби.