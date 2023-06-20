Марго Робби призналась, что дом Барби из фильма был сюрреалистичным

Актриса Марго Робби призналась, что сочла дизайн дома Барби из фильма сюрреалистичным
Актриса и исполнительница главной роли в фильме «Барби» Марго Робби провела экскурсию по декорациям дома культовой куклы. Видео об этом доступно на YouTube-канале Architectural Digest.
В этом ролике актриса показала устройство сказочного дома, который построили в натуральную величину специально в качестве декорации для съемок «Барби». Робби уточнила, что дизайн особняка главной героини и ее подруг был полностью вдохновлен оригинальными кукольными домами из игрушечных наборов. Артистка призналась, что сочла такой дизайн сюрреалистичным, когда впервые увидела декорации, однако потом привыкла к обстановке.
«Я так долго рассматривала миниатюры, модели, чертежи, дизайн, а потом впервые увидела все это в реальности... Это было действительно захватывающе», — отметила Робби.
Фильм «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. По сюжету Барби изгнали из Барбиленда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни. Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года.