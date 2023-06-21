Дженсен Эклс хочет стать Бэтменом новой киновселенной DC

Я даже не знаю. Если бы и знал, то не сказал бы вам. Мог бы это быть я? Конечно. Хотел бы я? Да. Буду ли я злиться, когда Педро Паскаль получит роль? Да. Прямо сейчас об этом не говорят. В индустрии продолжается забастовка, и, пока она не кончится, ничего не будет решено. Нужно надеть костюм летучей мыши и быть супергероем. Мне бы это понравилось.