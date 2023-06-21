Марго Робби показала, как выглядит дом куклы Барби изнутри

Героиня нового фильма «Барби» Марго Робби снялась в новом ролике. В нём она провела экскурсию по дому куклы.

Видеоролик опубликовали на YouTube-канале Architectural Digest. Робби показала, как выглядит домик изнутри.

Его использовали в качестве декорации для съёмок фильма «Барби». Декораторы построили в натуральную величину игрушечный дом.

По словам актрисы, дизайн был вдохновлён оригинальными кукольными домами из наборов для детей.

Марго Робби на съёмках долго рассматривала миниатюры и модели дома, чертежи, а потом увидела всё вживую.