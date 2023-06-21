3 нелепых киноляпа, которые пошли фильмам на пользу

Как правило, киноляпы раздражают зрителей – во всяком случае тех, кому удалось обратить на них внимание. Но бывает и так, что случайная ошибка съемочной группы идет картине на пользу и даже становится ее отличительной "фишкой".

© Кадр из фильма "Сияние"

К слову, не стоит считать, что киноляпы можно встретить только во второсортных картинах. На самом деле они есть даже в культовых фильмах. Но некоторым из них повезло, и эти киноляпы ни сколько не испортили впечатление зрителей от фильмов.

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Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"Рокки", 1976

Кадр из фильма "Рокки"

В легендарной картине про молодого боксера в одном из эпизодов герой Сильвестра Сталонне выходит на ринг в огромном халате. Халат на Рокки выглядит максимально странно и комично. Но это не было первоначальной задумкой режиссера. Все дело в том, что художник по костюмам по ошибке заказал халат самого большого размера.

Сталонне узнал об этом лишь перед съемками, но решил оставить все, как есть. В итоге чуть его не подвело: огромный халат стал изюминкой Рокки, которая придала персонажу узнаваемости.

"Сияние", 1980

Режиссер Стэнли Кубрик известен своей дотошностью, когда дело касается деталей. Кубрик уделял внимание даже самым пустяковым мелочам. И именно поэтому поклонники "Сияния" недоумевают: отель "Оверлук", показанный в фильме, внутри выглядит гораздо больше, чем снаружи.

Очевидно, что фильм снимался не в том здании, общий план которого демонстрируется в киноленте. При этом фанаты уверены, что Кубрик не мог сознательно допустить такой киноляп.

Сам режиссер оставил этот нюанс без комментариев, но многие зрители впоследствии пришли к выводу, что киноляп пошел картине на пользу. Благодаря ему "Оверлук" кажется еще более жутким.

"Остров проклятых", 2009

В команде режиссера Мартина Скорсезе есть люди, которые отсматривают фильмы перед их выходом на предмет киноляпов. Однако в фильме "Остров проклятых" есть момент, который долгие годы не дает покоя кинозрителям.

В одном из эпизодов пациентка больницы во время допроса просит принести ей стакан воды. Затем можно увидеть, как героиня пьет из невидимого стакана, а в следующем кадре стакан появляется вновь.