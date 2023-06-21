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3 нелепых киноляпа, которые пошли фильмам на пользу

Как правило, киноляпы раздражают зрителей – во всяком случае тех, кому удалось обратить на них внимание. Но бывает и так, что случайная ошибка съемочной группы идет картине на пользу и даже становится ее отличительной "фишкой".

3 нелепых киноляпа, которые пошли фильмам на пользу
© Кадр из фильма "Сияние"

К слову, не стоит считать, что киноляпы можно встретить только во второсортных картинах. На самом деле они есть даже в культовых фильмах. Но некоторым из них повезло, и эти киноляпы ни сколько не испортили впечатление зрителей от фильмов.

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Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"Рокки", 1976

Кадр из фильма "Рокки"

В легендарной картине про молодого боксера в одном из эпизодов герой Сильвестра Сталонне выходит на ринг в огромном халате. Халат на Рокки выглядит максимально странно и комично. Но это не было первоначальной задумкой режиссера. Все дело в том, что художник по костюмам по ошибке заказал халат самого большого размера.

Сталонне узнал об этом лишь перед съемками, но решил оставить все, как есть. В итоге чуть его не подвело: огромный халат стал изюминкой Рокки, которая придала персонажу узнаваемости.

"Сияние", 1980

Кадр из фильма "Сияние"

Режиссер Стэнли Кубрик известен своей дотошностью, когда дело касается деталей. Кубрик уделял внимание даже самым пустяковым мелочам. И именно поэтому поклонники "Сияния" недоумевают: отель "Оверлук", показанный в фильме, внутри выглядит гораздо больше, чем снаружи.

Очевидно, что фильм снимался не в том здании, общий план которого демонстрируется в киноленте. При этом фанаты уверены, что Кубрик не мог сознательно допустить такой киноляп.

Сам режиссер оставил этот нюанс без комментариев, но многие зрители впоследствии пришли к выводу, что киноляп пошел картине на пользу. Благодаря ему "Оверлук" кажется еще более жутким.

4 нелепых киноляпа, которые разозлили внимательных зрителей

"Остров проклятых", 2009

Кадр из фильма "Остров проклятых"

В команде режиссера Мартина Скорсезе есть люди, которые отсматривают фильмы перед их выходом на предмет киноляпов. Однако в фильме "Остров проклятых" есть момент, который долгие годы не дает покоя кинозрителям.

В одном из эпизодов пациентка больницы во время допроса просит принести ей стакан воды. Затем можно увидеть, как героиня пьет из невидимого стакана, а в следующем кадре стакан появляется вновь.

Согласно основной версии, Скорсезе оставил этот момент в фильме специально, чтобы показать психические проблемы героини.

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