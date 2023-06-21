12 мультфильмов о стихиях

Когда-то все стихии жили в мире, но однажды народ огня… ой, это, кажется, немного другая история.

© Кадр из мультфильма "Моана"

Новый мультфильм «Элементарно» от Pixar уже вышел — проект о том, как две противоположные стихии, огонь и вода, пытаются ужиться между собой.

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Эта тема не нова — воздух, земля, огонь и вода фигурируют во множестве мультфильмов, и их взаимодействие показывают по-разному.

Тлум.Ру решил собрать подборку из 12 полнометражных мультфильмов о стихиях — по три на каждую.

И нет, «Аватара: Легенды об Аанге» тут не будет: во-первых, это прежде всего мультсериал, во-вторых, о нём все и так сразу вспоминают в стихийном свете. Приятного просмотра!

Огонь

Это мультфильм об отважных героях-пожарных, сражающихся со стихией. Тут ей уделяется много времени — всё-таки огонь может быть как завораживающим, так и очень опасным, и стоит об этом помнить. История «Пламенного сердца» — дань уважения всем, кто спасает жизни людей от столь разрушительного природного элемента.

№ 2. «Клуб Винкс: Тайна затерянного королевства»

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Полнометражный мультфильм по вселенной фей Винкс рассказывает историю юной волшебницы Блум и её семьи — древнего рода, которому подчиняется сила пламени дракона. История о дружбе, непростом путешествии, и, конечно же, поиске себя — в огненных декорациях.

№ 3. «Нэчжа»

В китайской мифологии тоже есть место стихиям — тут на первый план выходит огонь, ведь у главного героя характер ужас какой вспыльчивый. Да и сам он буквально олицетворяет пламя, и вывести его из себя проще простого.

Вода

Отважная Моана не только без труда справляется с водной стихией — она с ней дружит! Ну кто из нас не хотел бы подружиться с Океаном, чтобы качаться на его спокойных волнах? Героине это удалось — и она стала спасительницей своего народа благодаря тому, что пересекла бескрайние воды и победила древнее существо.

В воде живут не только рыбки, но и другие создания. Например, морские монстры — правда, они совсем не страшные, а очень даже милые. Когда вылезают из воды, так и вовсе похожи на людей. Правда, стоит только капле воды попасть их кожу, и они снова показывают свой настоящий облик.

№ 3. «Холодное сердце»

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Лёд — это тоже вода, это вам докажет Эльза из «Холодного сердца». С ним можно творить удивительные вещи — а можно и серьёзно напугать, ведь магия — это не шутки.

Воздух

Выше и выше — в самые небеса! Вот, куда взмывают герои мультфильма «Вверх», и зрителям хочется отправиться в путешествие вслед за ними. Оно непростое, но полное удивительных приключений и неожиданных открытий — поэтому его особенно важно пережить вместе с Расселом и Карлом.

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Вы когда-нибудь мечтали полетать на драконе? Главному герою серии мультфильмов «Как приручить дракона» это удалось — ему подчинилась воздушная стихия. А всего-то стоило по-другому взглянуть на привычные вещи и сломать многовековые стереотипы. Неплохая аналогия, да?

№ 3. «Маленький принц»

Лёгкая и воздушная история, в которой найдётся место мечтам, удивительному путешествию, и, конечно же, воздуху, ведь Антуан де Сент-Экзюпери, автор сказки, был не только писателем, но и пилотом, и о небе знал не понаслышке.

Земля

Почему мультфильм о самом обаятельном огре? Ну конечно же потому что Шрек живёт на болоте — что может быть связанным с землёй больше? Грязь, болотная жижа, романтика деревьев вокруг, и, конечно же, тишина, какая бывает только в лесу — наслаждайтесь и берегитесь чересчур болтливых ослов.

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В этом мультфильме множество персонажей — и большинство из них обладает способностями, так или иначе связанными с землёй. Выращивать цветы, общаться с животными, иметь сверхсилу… Продолжать можно бесконечно, лучше познакомьтесь с семейством Мадригал, если ещё не успели.