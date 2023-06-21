Дженнифер Лоуренс высказалась о комедии «Без обид»

Буквально на днях стартует мировая премьера комедии «Без обид» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Актриса немного подробнее рассказала о юморе в картине и о том, что он, скорее всего, сможет задеть многих людей.

По словам актрисы, создатели ленты нашли грань между юмором и серьёзностью, однако снять современную комедию, чтобы никого не оскорбить, сложно, считает Лоуренс.

Я думаю, пришло время для доброго старомодного смеха, а сейчас действительно трудно снять комедию, в которой ты не оскорбляешь людей. Каждый в каком-то смысле будет оскорблён этим фильмом.

Комедия «Без обид» расскажет про девушку Мэдди, которая, находясь на грани потери дома своего детства, обнаруживает объявление о работе. В нём говорится, что богатые родители ищут своему замкнутому сыну девушку перед его отъездом в колледж. Мэдди должна изо всех сил постараться, чтобы выполнить свою цель и спасти дом.

Премьера ленты в США состоится 23 июня. Официальных показов в России не будет.