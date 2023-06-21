Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Российский онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с демонстрацией ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сумма штрафа составила четыре миллиона рублей. Речь идет о фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», в которых изначально было поставлено ограничение «16+». Отмечается, что доступ к фильмам также был открыт в любое время.