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Фильмы "Анатомия падения" и "Жанна Дюбарри" покажут на фестивале VOICES

Кинофестиваль молодого кино VOICES объявил свою программу и специальные показы, куда вошли сразу две премьеры недавнего 76-го Каннского кинофестиваля: лауреат смотра "Анатомия падения" и историческая драма с Джонни Деппом "Жанна Дюбарри". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Фильмы "Анатомия падения" и "Жанна Дюбарри" покажут на фестивале VOICES
© Газета.Ru

Фильмом открытия станет французская лента "Скарлет" с Луи Гаррелем в главной роли. Закрывать фестиваль будет картина "Жанна Дюбарри", которая выйдет в российский прокат 20 июля.

В конкурсной программе заявлены фильмы "Блажь" Ильи Поволоцкого, "Я болею" норвежца Кристофера Боргли, "Клетка ищет птицу" ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой, "Волнами" Сергея Кальварского и "Ада" Станислава Светлова.

Победившая в этом году в Каннах детективная драма "Анатомия падения" будет показана на VOICES в секции "Европейский экспресс", где также представят участников прошлогоднего Каннского кинофестиваля: драму "Тори и Локита" французских классиков братьев Дарденн и "Мучения на островах" Альберта Серра.

Вне конкурса состоятся показы новой ленты Александра Сокурова "Сказка", его фильма "Телец" 2001 года, а также работа Светланы Проскуриной "Остров. Александр Сокуров".

Ознакомиться с остальной программой смотра, а также приобрести билеты на показы можно на официальном сайте фестиваля. VOICES пройдет в Вологде с 6 по 9 июля.

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