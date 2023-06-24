С чего начать знакомство с фильмами Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки — японский режиссер-аниматор. Сейчас кинематографисту 82 года, около 60 из которых он посвятил анимационному кино. В этом году планируется выход его нового фильма под названием "Как поживаете?".

© Кадр из фильма «Унесенные призраками»

Миядзаки не использует в своих работах компьютерную графику, а предпочитает традиционную рисованную анимацию, поэтому создание его фильмов — это длительный и скрупулезный процесс.

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С чего начать знакомство с творчеством режиссера? Делимся подборкой лучших анимационных картин Миядзаки в материале "Рамблера".

"Унесенные призраками"

Это классика. Мультфильм вышел в 2001 году. В 2003 он получил премию "Оскар" как лучший анимационный фильм. Однако Миядзаки не приехал на вручение награды, выразив таким образом протест против политики США в отношении военного конфликта в Ираке.

В мультфильме рассказывается про японскую девочку Тихиро, которая попадает в потусторонний мир. Чтобы вернуться в реальность, она вынуждена работать на духов и божеств.

"Навсикая из Долины ветров"

Кадр из фильма «Навсикая из Долины ветров»

Фильм "Навсикая из Долины ветров" вышел в 1984 году. В нем рассказывается о будущем Земли после ядерной войны. Планету настигла крупнейшая экологическая катастрофа, и ее поверхность заполонили леса, испускающие ядовитые споры растений. Теперь людям приходится выживать и бороться с монстрами-насекомыми. Главная героиня мультфильма — княжна Долины ветров Навсикая.

"Мой сосед Тоторо"

Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»

Это тоже один из ранних мультфильмов Миядзаки. Он вышел в 1988 году. "Мой сосед Тоторо" — это история про двух сестер — Сацуки и Мэй. Девочки переезжают с отцом жить в деревню, где в больнице лежит их мать. В новом доме девочки знакомятся со странными существами — большим и мохнатым Тоторо и черными чернушками.

"Рыбка Поньо на утесе"

Кадр из фильма "Рыбка Поньо на утесе"