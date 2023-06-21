Последний мультфильм Миядзаки покажут в России

Последний мультфильм японского режиссера Миядзаки покажут в России
Последний мультфильм Хаяо Миадзаки покажут в России, права на показ купила компания «Русский репортаж». Об этом сообщает РИА Новости.
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Работа над мультиком длилась с 2016 года. Ее рабочее название - «How do you live?» («Kimi wa dou ikiru ka?»). Это самый большой проект японской студии Ghibli.
Также сообщается, что этот мультфильм станет последним для Миадзаки. Подробности и детали сюжета пока не сообщаются, дата премьеры в России будет объявлена позднее.