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Последний мультфильм японского режиссера  Миядзаки покажут в России

Последний мультфильм Хаяо Миадзаки покажут в России, права на показ купила компания «Русский репортаж». Об этом сообщает РИА Новости.

Последний мультфильм Миядзаки покажут в России
© nsn.fm

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Работа над мультиком длилась с 2016 года. Ее рабочее название - «How do you live?» («Kimi wa dou ikiru ka?»). Это самый большой проект японской студии Ghibli.

Также сообщается, что этот мультфильм станет последним для Миадзаки. Подробности и детали сюжета пока не сообщаются, дата премьеры в России будет объявлена позднее.

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