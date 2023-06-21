Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» уже заработал $ 500 млн

«Человек-паук: Паутина вселенных» уже можно назвать настоящим успехом для Sony. Бюджет картины, по данным инсайдеров, составляет около $ 150 млн, так что она уже точно окупилась и даже принесла прибыль. Ленту очень высоко оценили критики, а зрители и вовсе называют мультфильм одним из лучших произведений по культовому супергерою. Наш обозреватель тоже остался от мультфильма в полном восторге.