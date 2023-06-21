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Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» уже заработал $ 500 млн

«Человек-паук: Паутина вселенных» уже получил с мирового проката $ 500 млн. Для достижения такого впечатляющего результата мультфильму понадобилось всего 19 дней — анимационный комикс стартовал в кинотеатрах 2 июня.

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» уже заработал $ 500 млн
© Чемпионат.com

По состоянию на 11 июня касса «Паутины вселенных» составляла $ 390 млн. Выходит, что за 10 дней картина заработала ещё $ 110 млн.

«Человек-паук: Паутина вселенных» уже можно назвать настоящим успехом для Sony. Бюджет картины, по данным инсайдеров, составляет около $ 150 млн, так что она уже точно окупилась и даже принесла прибыль. Ленту очень высоко оценили критики, а зрители и вовсе называют мультфильм одним из лучших произведений по культовому супергерою. Наш обозреватель тоже остался от мультфильма в полном восторге.

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