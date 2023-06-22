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Фильм «Стражи Галактики 3» выйдет в онлайне 7 июля

Фильм «Стражи Галактики 3» вышел в мировой прокат 5 мая, и, как принято, через 45 дней после кинотеатрального релиза лента должна была выйти в цифре, но этого не случилось, так как фильм показывал отличную динамику кассовых сборов.

По информации издания One Take News, цифровой релиз «Стражей Галактики 3» состоится 7 июля, если режиссёр картины Джеймс Ганн не захочет продлить прокат в кино.

«Стражи Галактики 3» — новая часть приключений Стражей Галактики, в которой знакомый состав команды появился в последний раз. Лента собрала отличные отзывы от аудитории и критиков. Многие говорили, что это лучший фильм киновселенной Marvel за последние годы.

Фильм «Стражи Галактики 3» даже показывают в кинотеатрах России с теми самыми голосами.

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