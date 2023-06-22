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Из графика релизов Sony исчез спин-офф «Человека-паука»

Главную роль в кинокомиксе должен был сыграть рэпер Bad Bunny.

Из графика релизов Sony исчез спин-офф «Человека-паука»
© runews24.ru

Речь идёт о спин-оффе «Человека-паука», который рассказывает об Эль Муэрто. Кинокомикс получил одноимённое название.

The Hollywood Reporter пишет, что компания Sony удалила из графика релизов этот проект. Премьера фильма была назначена на 12 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что сценарий «Эль Муэрто» будут дорабатывать, однако из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки работу не удалось выполнить.

Пока нет никакой информации о производстве «Эль Муэрто». Режиссёром назначали Хонаса Куарона.

Также Sony вела переговоры о съёмках с рестлером Марвином «Крондоном» Джонсом III. Он должен был сыграть криминального авторитета Могильщика.

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