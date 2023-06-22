Актер Сергей Шакуров сыграет ветерана ВДВ в новой комедии "За Палыча!"
81-летний актер Сергей Шакуров сыграет пожилого ветерана ВДВ в новой комедии «За Палыча!». Об этом сообщает kp.ru.
«Мой персонаж Палыч — боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России», — заявил Шакуров.
Артист также отметил, что не стал бы называть фильм комедией, так как в нем затрагиваются важные проблемы отцов и детей, чести и совести, жизни и смерти. Вместе с этим Шакуров признал, что картина получилась достаточно легкой.
Сюжет рассказывает о семье, в которой дед является престарелым военным, отец — влиятельным политиком, а сын — мажором, жизнь которого резко меняется после ДТП. Молодого человека по имени Тема Голубь (Евгений Зарубин) отправляют служить в ВДВ, а его отца снимают с выборов из-за скандальной аварии. После возвращения из армии возмужавший юноша с сослуживцами пытается помочь своему деду вернуть дом, который у него пытаются отобрать.