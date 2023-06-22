Нолан спустя 13 лет высказался о неоднозначной концовке «Начала»

Прошло 13 лет с момента выхода боевика «Начало», режиссером которого выступал Кристофер Нолан. В интервью журналу Wired он поделился истинным значением концовки кинокартины.

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— Нет никакого значения, во сне происходит последний эпизод или нет, — отметил он.

Как заявил Нолан, самое главное — это эмоциональная составляющая главного героя, которого сыграл оскароносный актер Леонардо ДиКапиро. На вопрос, оптимистичен ли конец картины, режиссер ответил утвердительно.

— В подобной концовке есть некий нигилистический взгляд, — поделился кинорежиссер.

Главный герой сумел найти в себе силы, чтобы жить дальше и обрести счастье. В этом есть утопичность картины, заявил Кристофер Нолан в интервью Wired.

Фильм «Начало» рассказывает историю талантливого вора Доминика Кобба. Он крадет ценные секреты из подсознания человека во время сна. Картина вышла на экраны в июле 2010 года.