Названа дата онлайн-премьеры "Стражей галактики 3"

Кинокомикс "Стражи Галактики. Часть 3" обрел дату релиза на цифровых платформах - он появится на стримингах 7 июля. Об этом пишет Collider.

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Кроме того, 1 августа стартуют продажи фильма на физических носителях - 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD. На них зрителей будут ждать бонусные материалы - вырезанные сцены, комментарии авторов и т.д.

Финал трилогии о команде супергероев стартовал в кинотеатрах 3 мая, был тепло принят критиками и зрителями, а также получил неплохие сборы.