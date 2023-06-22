Что известно о фильме по комиксам Marvel про русского героя-злодея

Если вы думали, что супергерои бывают только американцами, то это далеко не так.

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Оказывается, Голливуд уже снимает картину о русском герое — подробнее в материале «Рамблера».

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Картину снимут по комиксам Marvel о русском супергерое-антагонисте Сергее Кравинове, известном как Крэйвен Охотник.

В оригинальном комиксе Marvel Сергей Кравинов родился в аристократической русской семье. Он становится всемирно известным международным охотником за крупными фигурами, который пытается поймать главный и неуловимый приз: Человека-паука. Злодей впервые появляется в The Amazing Spider-Man #15 (1964). Герой Стэна Ли/Стива Дитко является одним из основателей Зловещей шестерки . В более поздних историях рассказывается, как знахарь Калипсо дает Кравинову травяное зелье, что дарит ему повышенную скорость и чувства, как у дикой кошки.

В 2014 году режиссер «Нового Человека-паука 2» Марк Уэбб выразил заинтересованность в том, чтобы увидеть этого персонажа в фильме.

После нескольких лет обсуждения фильма о Крэйвене Sony заинтересовалась отдельным фильмом для этого персонажа в 2017 году. Затем в августе 2018 года Ричард Венк был нанят для написания сценария для Крэйвена-охотника, и Sony подтвердила, что фильм находится в разработке с марта 2019 года. Удивительно, но прежде чем узнать, что Sony владеет кинематографическими правами на Крэйвена, режиссер Райан Куглер хотел показать этого персонажа в своем фильме MCU «Черная пантера» . Таким образом, грядущий фильм познакомит Крэйвена с общей вселенной супергероев Sony.

Когда выйдет фильм?

Ранее планировалось, что Крэйвен-Охотник выпустит 13 января 2023 года. Однако Sony перенесла выпуск фильма на 6 октября 2023 года , на те же выходные, которые Sony использовала в прошлом для премьеры фильмов «Веном» .

В конечном итоге фильм будет доступен для потоковой передачи на Netflix после показа в кинотеатрах.

Кто входит в состав Крэйвена-охотника?

Для роли Крэйвена Sony обратилась к знаменитостям, включая Брэда Питта, Киану Ривза, Джона Дэвида Вашингтона и Адама Драйвера . Тем не менее, продюсеры быстро решили взять на роль Аарона Тейлора-Джонсона. Тейлор-Джонсон согласился сыграть Крэйвена в ряде фильмов, которые выйдут после Крэйвена-охотника. Он наиболее известен по роли главного героя в фильме «Пипец» и его продолжении, а также по роли Пьетро Максимоффа в «Мстителях: Эра Альтрона» в кинематографической вселенной Marvel.

Первоначально ходили слухи, что Джоди Тернер-Смит будет играть роль Калипсо, но в марте 2022 года было объявлено, что вместо этого роль возьмет на себя обладательница премии Оскар актриса Ариана ДеБоз. Этот персонаж — жрица вуду, использующая волшебные зелья, и именно она будет связана романтическими отношениями с Крэйвеном.

В комиксах Marvel Калипсо обычно изображается как противник Человека-паука. Поклонники могут ожидать, что создатели фильма исследуют романтические отношения пары в фильме. ДеБоз получила огромное признание за роль Аниты в Вестсайдской истории» Стивена Спилберга.

Обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу сыграет роль отца Крэйвена, с которым у него сложные отношения. Это будет не первое приключение Кроу в мире супергероев, ранее он играл Джор-Эла, отца Супермена, а совсем недавно он сыграл Зевса в «Торе» . Подающая надежды звезда Леви Миллер также получила неназванную роль.

Кроме того, известно, что небольшую роль в фильме получил российский актер Юрий Колокольников.